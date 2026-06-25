Sommerfahrplan des TSV 1860: Findet der Löwen-Test gegen Schwaig statt? Sechzig sagt weiteres Spiel ab

Der TSV 1860 startete bereits Mitte Juni in die Vorbereitung auf die neue Saison. Am 28. Juni findet das zweite Testspiel statt. Der Fahrplan der Sechzger im Überblick.

Wie geht es nach dem Zwangsabstieg weiter beim TSV 1860? Nach turbulenten Wochen an der Grünwalder Straße kehrten die Löwen bereits am 15. Juni zurück auf den Trainingsplatz.

U21-Coach Alper Kayabunar leitet derzeit die Einheiten. Die Trainingsgruppe setzt sich aus dem Kader der U21 und Spielern aus dem Profikader, die aktuell einen Vertrag für die Regionalliga Bayern besitzen, zusammen.

Hitzewelle in Bayern: Findet das Testspiel gegen Schwaig statt?

Am Samstag, 20. Juni 2026, bestritt die Mannschaft um 14 Uhr das erste Testspiel beim VfB Forstinning und setzte sich mit 4:0 durch. Am Sonntag (28. Juni) findet das nächste Vorbereitungsspiel statt. Die Löwen sind um 17 Uhr zu Gast beim FC Schwaig.

"Dreiviertel unserer Mannschaft sind Blaue. Für uns ist das Spiel eine Herzensangelegenheit", erklärt Schwaigs Pressesprecher Rainer Hellinger. "Wir hoffen, dass wir zusammen mit den Löwen-Fans einen wunderschönen Fußballtag erleben werden." Nach interner Besprechung und Abstimmung mit Schwaig hat sich der TSV 1860 entschieden trotz der hohen Temperaturen am Wochenende den Test stattfinden zu lassen.

1860 sagt Testspiel gegen Eichstätt ab

Neben dem Vorbereitungsspiel gegen den SV Kay (3. Juli, 18 Uhr) soll der Test beim TSV Moorenweis am 5. Juli um 15 Uhr ebenfalls wie geplant weiterhin stattfinden. "Die Vorverkaufsstellen haben geschlossen. Alle regulären Karten für unser Jubiläumsspiel gegen die Münchner Löwen am 05.07. um 15 Uhr in Moorenweis sind verkauft", schreibt der Bezirksliga-Aufsteiger. Lediglich VIP-Tickets sind derzeit noch erhältlich.

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Das vereinbarte Testspiel am 11. Juli bei Regionalligist Eichstätt sagte 1860 am Donnerstag ab. "Leider fehlte auf Seiten der Münchner die Bereitschaft zur Austragung dieses Spiels. Dann sehen wir uns eben in der Saison. Wir freuen uns darauf", hieß es auf dem Instagram-Kanal der Eichstätter.

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Für den Tag haben die Löwen bereits Ersatz gefunden: Am 11. Juli (16 Uhr) trifft 1860 auf den FC Deisenhofen. Ein Tag später ist das Fanfest des TSV 1860 angesetzt. Das ursprünglich geplante Trainingslager in Österreich (13.-19. Juli) wird aber aller Voraussicht nicht stattfinden. Zudem testen die Löwen am 19. Juli (15 Uhr) beim TSV Aindling.

Mittlerweile steht auch die zeitgenaue Terminierung für die erste Pokalrunde fest. Die Löwen empfangen am 22. August um 18 Uhr Holstein Kiel im Grünwalder Stadion.

Die Termine des TSV 1860 im Überblick: