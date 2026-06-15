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Situation nicht leicht: Trainingsauftakt für den TSV 1860

Wie geht es weiter beim TSV 1860 München? Viele Fragen sind offen. Klar ist zumindest, dass es am Montag wieder mit dem Training losgeht.
AZ/dpa |
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Legt mit einer 1860-Mannschaft los: Trainer Kayabunar. (Archivbild)
Legt mit einer 1860-Mannschaft los: Trainer Kayabunar. (Archivbild) © Christian Kunz/dpa

Der TSV 1860 nimmt am Montag (15 Uhr) in schwierigen Wochen das Training wieder auf. Der aus der 3. Liga in die Fußball-Regionalliga abgestiegene Traditionsclub wird die Saison-Vorbereitung unter Trainer Alper Kayabunar beginnen. Der U21-Coach hatte in der vergangenen Saison in der 3. Liga schon für zwei Spiele als Interimscoach ausgeholfen. Er startet mit einer Trainingsgruppe aus U21-Spielern und ehemaligen Drittliga-Profis mit Regionalliga-Vertrag. 

TSV 1860 hatte Kooperationsvertrag mit Ismaik gekündigt

Für den Coach und die Spieler ist die Situation nicht leicht. Noch schwieriger ist es aber für die Verantwortlichen. Die Zukunft des aus wirtschaftlichen Gründen abgestiegenen Klubs ist weiter ungewiss.

Immer wieder wird über eine drohende Insolvenz spekuliert. Auch juristische Fragen zwischen Investor Hasan Ismaik und dem Klub sind ungeklärt. Zuletzt hatte der Stammverein den vor 15 Jahren geschlossenen Kooperationsvertrag mit dem Investor gekündigt. 

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