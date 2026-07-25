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Experte für die Regionalliga Bayern? Jetzt jedes Löwen-Spiel tippen

Die Regionalliga Bayern startet in die neue Saison und das Löwen-Tippspiel der Abendzeitung geht in eine neue Runde. Jetzt beim Tippspiel der AZ mitmachen und am Ende der Saison tolle Preise gewinnen!
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Die Löwen-Fans stehen hinter ihrer Mannschaft: Auch in der neuen Saison will die Kurve wieder für Gänsehautmomente sorgen.
Die Löwen-Fans stehen hinter ihrer Mannschaft: Auch in der neuen Saison will die Kurve wieder für Gänsehautmomente sorgen. © IMAGO/Ulrich Wagner

Die Regionalliga Bayern am 23. Juli in die neue Saison gestartet – und damit auch das Tippspiel der Abendzeitung! Und mit dabei sind die Löwen, die nach dem Zwangsabstieg aus der 3. Liga in Deutschlands vierthöchster Spielklasse wieder angreifen wollen. Für die neu zusammengestellte Mannschaft von Cheftrainer Alper Kayabunar beginnt die Saison am 1. August mit dem Auswärtsspiel gegen den 1. FC Schweinfurt. Am ersten Spieltag haben die Löwen noch spielfrei. 

Diese Preise warten auf die Gewinner beim Löwen-Tippspiel

Jetzt beim Tippspiel der AZ mitmachen und am Saisonende diese Preise gewinnen!

  1. Der Sieger darf sich über eine Löwen-Tracht von Trachten Angermaier freuen.
  2. Der Zweitplatzierte erhält das brandneue Löwen-Trikot des neuen 1860-Ausrüsters Societas.
  3. Auf den dritten Platz wartet ein Wertgutschein für den Giesinger Garten im Wert von 100 Euro.

Teilnehmen können alle AZ-Abonnenten – jetzt ein Teil des Löwen-Rudels werden: 

Löwen-Probeabo

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Ab dem 2. Monat 7,90 €, monatlich kündbar
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