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"Sieht aus wie Sau nach den Spielen": Die Anwohner und ihre Sorgen zu den Sechzig-Stadionplänen

Am Freitagabend hat der TSV 1860 im Rahmen eines Bürgerdialogs die Machbarkeitsstudie zum Grünwalder Stadion vorgestellt. Was möglich ist, was nicht - und worum sich dich Anwohner in Giesing am meisten sorgen.
Thomas Becker |
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In die Jahre gekommen: Die Löwen-Heimstätte Grünwalder Stadion.
In die Jahre gekommen: Die Löwen-Heimstätte Grünwalder Stadion. © IMAGO

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