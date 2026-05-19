"Sehr, sehr kompliziert": Woran Hitzlspergers Investoren-Deal mit 1860 hakt

Der ehemalige Nationalspieler und Sportfunktionär Hitzlsperger bestätigt erstmals Interesse an einem Einstieg bei 1860, doch es ist "sehr, sehr kompliziert". Die AZ erklärt, woran der Investoren-Deal hängt.

19. Mai 2026 - 08:47 Uhr

Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger zeigt Interesse an einem Einstieg beim TSV 1860. © IMAGO/DeFodi.de