Sehr gute Nachrichten für die Löwen: Dieser Großsponsor bindet sich weiter an den TSV 1860

Sehr gute Nachrichten für Sechzig: Die Löwen wollen noch in dieser Woche einen Sponsoren-Deal verkünden. Die AZ kennt jetzt schon die Details.

20 Jahre ist die Stadtsparkasse schon Premiumpartner, viele Tausend Münchner Löwenfans tragen die Löwen-Karte im Geldbeutel, Generationen an Jugendspielern sind in Trikots mit der Stadtsparkasse auf der Brust an der Grünwalder Straße aufgelaufen. Doch nach dem Neuanfang beobachtete die Stadtsparkasse zunächst, wie es weitergeht in Giesing. Ihr Logo tauchte bei Heimspielen zwar schon wieder etwa auf Werbebanden auf, offiziell erklärt hat man sich zur weiteren Zusammenarbeit aber nie.

Die Stadtsparkasse kommt sogar wieder auf die Trikots etlicher Löwen-Mannschaften

Bis jetzt. Wie die AZ erfuhr, wird 1860-Geschäftsführer Thomas Probst dieser Tage offiziell mitteilen, dass die Stadtsparkasse ein Großsponsor der Sechzger bleibt. Nach AZ-Informationen wird man nicht nur die Spielbetriebs-GmbH unterstützen, sondern auch weiterhin intensiv in den Nachwuchs investieren. Die Mannschaften von der U9 bis rauf zur U17 sollen auch in Zukunft die Stadtsparkasse als Trikotsponsor haben. Bei den Profis soll es unter anderem spezielle Halbzeit-Aktionen geben, bei ausgewählten Heimspielen will die Bank auch die Einlaufeskorte stellen, also Kindern den Traum ermöglichen, gemeinsam mit den Spielern aufs Feld zu laufen.

Geschäftsführer Manfred Paula beim Derby. Im Hintergrund gut zu sehen: Es hängt bereits wieder Stadtsparkassen-Werbung. © IMAGO/Ulrich Wagner (www.imago-images.de)

"Die Loyalität und das Herzblut der Löwen-Fans hat mir sehr imponiert", sagt Stadtsparkassen-Vize-Chef Stefan Hattenkofer auf AZ-Anfrage. "Alle Beteiligten haben eindrucksvoll gezeigt, was echter Teamgeist und eine gemeinsame Idee erreichen können." Als Stadtsparkasse München unterstütze man die Löwen gerne weiterhin auf ihrem Weg.

Sehr gute Nachrichten für die Sechzger. Und erfreulich wohl auch für viele Münchner Löwen-Fans. Sehr naheliegend zumindest, dass es die beliebte Sparkassen-Löwen-Karte bald wieder geben dürfte. Ob erstmals mit dem historischen Logo oder nun doch schon wieder mit dem Löwen, das wird sich noch zeigen.