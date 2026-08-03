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Sechzigs Namen-Gate in Schweinfurt: Wo waren Dressel, Eicher und Co.?

Beim Viertliga-Auftakt des TSV 1860 in Schweinfurt fehlten die Trikotnamen. Die AZ erklärt den Grund.
Matthias Eicher |
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Die Namen fehlten auf den Trikots.
IMAGO/christ media Die Namen fehlten auf den Trikots.

Der neue Ausrüster ist gefunden, der Deal mit einem neuen Hauptsponsor "Dialog Versicherungen" inklusive der Brust-Aufschrift "Freiheit für Sechzig" eingetütet, auch das Crowdfunding "Football for the people" der Löwenfans hat es auf den Rücken geschafft. Doch eines fehlte. . .

Beim historischen, kämpferisch ordentlichen, aber sieglosen Saisonauftakt des TSV 1860 beim 1. FC Schweinfurt 05 (2:2) am Samstag in der Riedel Bau Arena im Sachs-Stadion fehlten auf den neuen Trikots von Ausrüster "Societas" noch die Nachnamen der Löwen-Spieler auf den Rücken der neuen Löwen-Leiberl.

TSV 1860 hat auf die Schnelle nur einen Trikotsatz bekommen

Aus welchem Grund mussten Kapitän Dennis Dressel, Torhüter Vitus Eicher, Torjäger Florian Niederlechner und Co. ohne ihre Namen auflaufen?

Nach AZ-Informationen hat der TSV 1860 vom neuen Ausrüster auf die Schnelle erst einen einzigen Trikot-Satz bekommen und zeigte sich schon darüber glücklich, nicht noch einmal mit den weißen, ausrüsterfreien Sondertrikots, die Sechzig in den Testspielen vor dem Saisonauftakt und sogar im Erstrundenduell des Toto-Pokals beim SV Eintracht Berglern genutzt hatte, auflaufen zu müssen.

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Laufen die Löwen gegen Augsburg II mit Namen auf dem Trikot auf?

Aus zeitlichen und organisatorischen Gründen musste die Beflockung der Spielernamen unterhalb der Rückennummern nun auch in Schweinfurt noch auf sich warten, obwohl zumindest das von vielen Seiten gelobte Heimtrikot rechtzeitig auf Giesings Höhen eingetrudelt war.

Und wann werden die Namen endlich an Ort und Stelle stehen? Dies werde "nicht mehr lange dauern", wie die Sechzger auf AZ-Nachfrage erklärten. Ob es im anstehenden Heimspiel der Sechzger im Grünwalder Stadion gegen den FC Augsburg II (Freitag, 19 Uhr, im AZ-Liveticker) dann endlich soweit ist?

 

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