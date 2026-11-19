1860-Youngster Arian Calderon sieht seinen Wechsel in den Sturm als "beste Entscheidung" ,benennt klar seine Schwächen und scherzt, dass sogar Routinier Florian Niederlechner noch etwas von ihm lernen kann.

Arian Calderon versteht es zu überraschen. Nicht nur in der Regionalliga hat der junge Stürmer mit der Brecherstatur beim TSV 1860 schon für mehr Aufsehen gesorgt als erwartet, auch die Tatsache, dass er Routinier Florian Niederlechner noch etwas beibringen kann, kommt doch eher unvermutet.

"Von mir kann er vielleicht ein bisschen Schafkopfen oder Watten lernen", sagte der Youngster und offenkundige Karten-Experte lächelnd, nachdem er zuvor freilich auf die vielen Dinge hingewiesen hatte, die ihm der bundesligaerfahrene Profi immer wieder zeige und mit auf seinen Weg gebe: "Mein Verhältnis ist sehr gut zu ihm. Ich finde es sehr faszinierend, was er alles in seiner Karriere geleistet hat."

Trotz großem Altersunterschied: Niederlechner und Calderon haben einiges gemeinsam

Beinahe doppelt so viele Lebensjahre hat der Altmeister dem Lernenden voraus. Niederlechner steht mit 36 kurz vor dem Ende der Laufbahn, Calderon mit 19 gerade erst am Anfang. Und doch vereinen beide die blauen Mittelstürmerhoffnungen auf Erfolge. Dabei ist es nicht lange her, dass Calderon in der Abwehr seinen Platz hatte, erst nach seinem Wechsel zu den Löwen wurde aus einem, der Tore verhindert, dauerhaft einer, der Tore erzielen soll.

"Jonas Schittenhelm, mein damaliger Trainer in der U19, hat mich im Sturm ausprobiert", erzählte der 1,98-m-Hüne. Auch Alper Kayabunar fand einst bei Türkgücü und erst recht bei Sechzig, dass das eine gute Idee sein könnte. "Irgendwann muss man sich einfach mal entscheiden", findet Calderon, "und ich glaube, meine Entscheidung ist gefallen und ich glaube auch, dass das die beste Entscheidung ist und ich glaube, davon geht der Trainer auch aus."

Mama und Opa Calderon sind mächtig stolz auf ihren Schützling

Aus so viel Glauben auf einmal muss ja geradezu Gewissheit werden. Eine Gewissheit, die daheim in Trudering bei Mama und Opa Calderon ("Auch ein riesen Löwenfan") aber noch für Ungläubigkeit sorgt. "Sie sagen mir jedes Mal, wie erstaunlich und komisch sie es finden, wenn sie mich im Fernsehen sehen. Und ja, ich denke mir auch manchmal, dass das echt schnell gegangen ist und ich jetzt da bin, wovon ich früher geträumt habe."

Hin und wieder klingt es, als müsse er sich kneifen, dass er inzwischen 16 Regionalliga-Einsätze für den TSV zu Buche stehen hat und dabei vier Treffer als Joker erzielte. Vor einigen Monaten war Calderon noch ein Gymnasiast, der Schule und Fußball unter einen Hut bringen musste, inzwischen hat er sein Abitur in der Tasche und lernt, wie die Welt des Profifußballs so funktioniert.

"Früher", erzählte er, "war es für mich immer so – ich habe ja lange nicht in einem Nachwuchsleistungszentrum gespielt –, nur umziehen, Training, umziehen, nach Hause. Jetzt gehört halt viel mehr dazu." Vom Krafttraining über gymnastische Übungen bis hin zur Regeneration im Eisbad.

Hier sieht Calderon bei sich noch Verbesserungspotenzial

Und das Lernen hört auf dem Platz nicht auf, da kommt wieder Niederlechner ins Spiel. "Es gibt Situationen, wo ich vielleicht noch nicht so clever bin, und darauf weist er mich hin", berichtete Calderon, der auch von Co-Trainer Alexander Benede viele Tipps erhält: "Wenn man sich meine Spiele anschaut, merkt man schon, dass ich im technischen Bereich noch ein bisschen was zu verbessern habe."

Benede achtet dann etwa auf Calderons ersten Ballkontakt oder auf das beidfüßige Passspiel, damit aber nicht genug, denn auch die Körpergröße des Junglöwen bringt Herausforderungen mit sich.

Gegenwart und Zukunft beim TSV 1860: Florian Niederlechner und Arian Calderon © IMAGO/Heike Feiner

"Wenn man so wie ich sehr schnell gewachsen ist in einer kurzen Zeit, dann brauchst du ein bisschen, um deine Beine und deinen Körper koordinativ einfach auf das Spiel einzustellen", erklärte Calderon, warum ihm hier und da noch die Geschmeidigkeit fehlt: "Ich finde, dass ich das jetzt immer besser hinbekomme. Es ist natürlich noch Luft nach oben, aber es ist sehr wichtig, wenn man so einen Körper hat, zu wissen, wie man ihn einsetzt."

Aufregende Monate, viel Neues und noch eine Menge ungelüftetes Potenzial. Dass Calderon für Furore sorgt, könnte bald zur Gewohnheit werden. Ganz abgesehen vom Karteln mit den Kollegen. "Ich war noch nie in so einem Team, wo ich mit so vielen verschiedenen Leuten auch privat was unternommen habe, und ich fühle mich wirklich megawohl."