Sechzigs Bollwerk: Schifferl und Reinthaler aktuell gesetzt – was ist mit Verlaat?

Max Reinthaler und Raphael Schifferl haben sich als unverzichtbare Stützen in der Abwehr des TSV 1860 etabliert. Was passiert, wenn Jesper Verlaat und Sean Dulic wieder fit sind?

29. Januar 2026 - 09:44 Uhr

Raphael Schifferl und Max Reinthaler sind bei 1860 © Christina Stelzl