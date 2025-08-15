Interview "Sechzig muss wieder hoch": Ex-1860-Trainer Alexander Schmidt mit klarer Ansage an seine Löwen

Der Ex-Löwen-Coach Alexander Schmidt spricht im AZ-Interview über die Aufstiegschancen des TSV 1860, seinen ehemaligen Schützling Kevin Volland und die große Euphorie auf Giesings Höhen.

15. August 2025 - 13:50 Uhr

Ex-1860-Trainer Alexander Schmidt. © IMAGO/Eibner