Exklusiv Sechzgerstadion: Was Stadt und Löwen am Dienstag erklären wollen

Am Samstag demonstrierte die Fanszene im Stadion für den Ausbau des Grünwalders. Schon am Dienstag könnten Stadt und Löwen erklären, wie es weitergeht. Die AZ kennt Details.

02. Februar 2026 - 20:32 Uhr

Dieter Reiter ist nach eigenen Angaben regelmäßig persönlich mit Ober-Löwe Gernot Mang in Kontakt. © IMAGO/Ulrich Wagner