Exklusiv Sechzgerstadion: Große Einigkeit im Rathaus – was bedeutet das für den Umbau?

Dieter Reiter setzt auf eine Erbpachtlösung, so könnte der TSV 1860 das marode Grünwalder Stadion übernehmen und sanieren. Doch es gibt viele Fragezeichen. Und: Es braucht eine Mehrheit im nächsten Stadtrat.

29. Dezember 2025 - 19:19 Uhr

Zwei, die miteinander können: Löwen-Präsident Gernot Mang und OB Dieter Reiter. © IMAGO/Ulrich Wagner