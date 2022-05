TSV 1860: Schmierer in Halle ertappt – Blaue Farbe im Gesicht

In Halle hatten Sechzger-Fans etwas zu viel Zeit zu vertreiben und verschmierten den Bahnhof. Der Täter verriet sich aber durch blaue Farbe im Gesicht und an den Händen – und musste Putzen.

Halle an der Saale - Eine Gruppe von Sechzger-Fans war am Samstag unterwegs nach Magdeburg und musste in Halle umsteigen. Dort entdeckten Bundespolizisten einen frisch mit blauer Farbe beschmierten Schaukasten. Gleich in der Nähe: eine Gruppe von circa 40 Sechzger-Fans. Die Polizisten zählten eins und eins zusammen und befragten die Gruppe zu den Schmierereien.

Farbe im Gesicht verrät Sechzger-Schmierer

Einer der Fans aus der Gruppe schmiss – nicht ganz so unbemerkt wie erhofft – etwas ins Gleisbett: einen blauen Textmarker. Es verrieten ihn außerdem blaue Markierungen im Gesicht, an den Händen und an den Schuhen als Täter.

Der Münchner hat nach den polizeilichen Maßnahmen in einem Drogeriemarkt am Bahnhof Putzmittel gekauft und die Farbe entfernt. "Dies gelang ihm sehr gut und es verblieben keine Rückstände auf dem Schaukasten", resümiert die Magdeburger Bundespolizei.