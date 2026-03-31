"Sechzger par excellence": Wie Giesing um Wettberg trauert und was jetzt alles geplant ist

Postler, SPDler und "ein Sechzger par excellence": Wie Meisterspieler Fredi Heiß und Ober-Löwe Gernot Mang trauern die Giesinger um einen Großen ihrer Vereinsgeschichte. Eine Schweigeminute für Karsten Wettberg ist geplant.

Wenn es um die Größe, um den Stellenwert und die Fußspuren dieses Mannes bei den Löwen geht, erscheinen seine 1,67 Meter Körperlänge wie ein krasser Kontrast. In der Welt der Sechzger war Karsten Wettberg ein Riese. Einer, dessen Tod eine Lücke reißen wird, die kein anderer Löwe zu füllen vermag.

"Mei, der Karsten. Er war ein Sechzger par excellence. Ich kenne kaum einen anderen Trainer, der sich so sehr mit dem Verein identifiziert hat, wie er", sagt Meisterlöwe Fredi Heiß der AZ am Montag und zeigt sich tief betroffen darüber, dass der Kult-Coach der Blauen, dem der damalige Oberbürgermeister Georg Kronawitter im Jahre 1991 nach dem Aufstieg aus der damals drittklassigen Bayernliga in die Zweite Liga auf dem Rathausbalkon den Titel "König von Giesing" verliehen hat, verstorben ist.

Merkel, Lorant und Wettberg im Himmel vereint

Jetzt trauert ganz Giesing um "seinen König", der am Sonntag nach langer Krankheit im Alter von 84 Jahren verstorben ist. Für den 85-jährigen Meisterspieler steht Wettberg in einer Reihe mit zwei anderen Trainer-Legenden: "Karsten ist ein Trainer der vordersten Reihe und wird das für mich auch immer bleiben: Vor ihm gab es Max Merkel, nach ihm gab es Werner Lorant – und dann gab es noch Karsten Wettberg, der Sechzig aus den Niederungen der Bayernliga wieder hochgeholt hat." Nun sind die drei Giesinger Granden im Himmel wieder versammelt.

Legenden, nun im Himmel vereint: Wettberg und Lorant. © IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Auch der Verein trauert um Wettberg, der Sechzig in den vergangenen Jahren immer wieder von der Haupttribüne des Grünwalder Stadions aus die Daumen gedrückt hat. In den letzten Monaten hatte ihn Vereinspräsident Gernot Mang dort vermisst, man wusste um die Erkrankung des zuvor rüstigen Löwen, der 1941 im brandenburgischen Freisack geboren worden war.

Legendäres Interview: Wettberg im Unterhosen-Gespräch. © IMAGO

Wettberg trat noch im hohen Alter von über 80 Jahren gegen den Ball

Wettberg gilt mit über 50 Titeln als erfolgreichster Amateurtrainer Deutschlands. Noch bis ins hohe Alter von über 80 Jahren trat er noch für den guten Zweck selber gegen den Ball. "1860 verliert einen großen Trainer und einen großen Löwen", erklärte Mang der AZ: "Unser Mitgefühl ist in diesen schweren Stunden bei seiner Familie."

1860 wird am Samstag (14 Uhr im AZ-Liveticker) beim Heimspiel gegen Waldhof Mannheim mit Trauerflor auflaufen. Zudem wird es vor Anpfiff eine Schweigeminute für den Mann geben, der seine berufliche Laufbahn bei der Deutschen Post eingeschlagen hatte und in der Politik als SPD-Mitglied engagiert war.

Stunde des Triumphs: Wettberg, ausnahmsweise im Anzug, bei der Aufstiegsfeier 1991 auf dem Rathausbalkon. © Werek/imago

Ob die Löwen wie vor etwa einem Jahr für Werner Lorant († 76) eine Trauerfeier ausrichten werden, steht aktuell noch nicht fest, ist aber wahrscheinlich. Nach AZ-Informationen werden alle Pläne eng mit der Familie von Wettberg abgestimmt, der Ehefrau Gisela und einen Sohn hinterlässt – und einen leeren Thron auf Giesings Höhen.