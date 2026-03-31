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Interview

Sechzger-Legende Fredi Heiß über die Meisterschaft '66: "Grenzt an Wunder, dass niemand zertrampelt wurde"

Der Münchner Fredi Heiß hat mit dem TSV 1860 das einzige Mal die Deutsche Meisterschaft in Giesing gewonnen. 60 Jahre ist das inzwischen her. Die AZ hat mit ihm darüber gesprochen, wie es damals im Stadion zuging. Er schätzt, dass mindestens 50.000 Zuschauer dabei waren. Viele waren so nah dran, dass er während des Spiels mit ihnen abklatschen konnte.
Matthias Eicher |
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Fredi Heiß hat 1966 mit dem TSV 1860 die Deutsche Meisterschaft in Giesing gewonnen.
Fredi Heiß hat 1966 mit dem TSV 1860 die Deutsche Meisterschaft in Giesing gewonnen. © IMAGO/Stefan M. Prager (www.imago-images.de)

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