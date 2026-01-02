Sechs Siege, neue Härte – 1860-Trainer Kauczinski zeigt, wie man eine Mannschaft anfasst

Während Geschäftsführer Manfred Paula als Nachfolger von Christian Werner erste Duftmarken setzt, zeigt Trainer Markus Kauczinski die Fehler seines Vorgängers Patrick Glöckner auf. Die Zwischenzeugnisse für die Bosse des TSV 1860.

02. Januar 2026 - 15:12 Uhr

Geschäftsführer Manfred Paula und 1860-Trainer Markus Kauczinski. © IMAGO