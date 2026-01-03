AZ-Plus
Interview

"Schweißausbrüche bisserl mehr": Schwabl packt über die Finalnacht vor dem Triumph des TSV 1860 aus

Vor 30 Jahren gewann der TSV 1860 in der Halle seinen letzten großen Titel. Ex-Löwe Manfred "Manni" Schwabl erinnert sich in der AZ an die gesellige Finalnacht an der Hotelbar und den Moment, als er den Pokal in Luft stemmen durfte.
Kilian Kreitmair |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Gewann mit dem TSV 1860 das Hallenturnier 1996: Manfred Schwabl.
Gewann mit dem TSV 1860 das Hallenturnier 1996: Manfred Schwabl. © IMAGO

Jetzt weiterlesen

Hier schlägt das Löwen-Herz

  • Exklusive Artikel zur Mannschaft, Vereinspolitik und Fan-Szene
  • Teilnahme am AZ-Tippspiel – mit besonderen Fan-Gewinnen
  • Täglich topinformiert mit dem Löwen-Letter per Mail
  • Gewinnchancen auf Tickets bei exklusiven Verlosungen für Löwen-Spiele

Löwen-Probeabo

nur 1 €/1. Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Monat 7,90 €, monatlich kündbar
 Unsere Empfehlung

Löwen-Jahresabo

nur 4,90 €/ Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Jahr 7,90 €, monatlich kündbar