Interview "Schweißausbrüche bisserl mehr": Schwabl packt über die Finalnacht vor dem Triumph des TSV 1860 aus

Vor 30 Jahren gewann der TSV 1860 in der Halle seinen letzten großen Titel. Ex-Löwe Manfred "Manni" Schwabl erinnert sich in der AZ an die gesellige Finalnacht an der Hotelbar und den Moment, als er den Pokal in Luft stemmen durfte.

03. Januar 2026 - 17:36 Uhr

Gewann mit dem TSV 1860 das Hallenturnier 1996: Manfred Schwabl. © IMAGO