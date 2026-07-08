Paukenschlag in der Vorstadt: Sven Bender tritt als Trainer der SpVgg Unterhaching zurück. Das lässt direkt die Gerüchtküche heiß werden: Ist das die Chance für den TSV 1860?

Heißt der neue Daniel Bierofka etwa Sven Bender? Träumen darf zum aktuellen Zeitpunkt zumindest erlaubt sein. Denn der prominente Ex-Löwe, der jahrelang in der Bundesliga bei Borussia Dortmund spielte, ist laut Medienberichten von seinem Amt bei der Spielvereinigung Unterhaching zurückgetreten. Auch wenn die offizielle Bestätigung noch aussteht, kann die AZ das bestätigen.

Und das rund zwei Wochen vor dem Start in der Regionalliga. Bitter für die Vorstädter. Und gut für Sechzig? Immerhin hat man noch keinen neuen Vertrag mit einem Cheftrainer für die erste Mannschaft geschlossen. Entsprechend ranken sich Gerüchte, dass Bender zu seiner Jugendliebe zurückkehren könnte.

Bender vor Rückkehr zu 1860? Für Kayabunar wäre das bitter

Schon im Mai 2022 rankten sich um Sven als auch um Zwillingsbruder Lars Bender (übernahm in diesem Sommer die U17 des FC Bayern) Gerüchte um eine Rückkehr zu ihrem Heimatverein, für den sie von 2002 bis 2009 spielten und bei dem sie zu Profis reiften. Der damalige 1860-Präsident Robert Reisinger hatte im Podcast "Giesinger Bergfest" verkündet, man habe "mit den Bender-Zwillingen Gespräche geführt. Mein letzter Stand ist: Zum Spielen reicht es leider nicht mehr, weil sie zu verletzungsanfällig sind und sie sich das nicht mehr antun wollen." Und: "Ich denke, wir werden sie in einer Form im NLZ einbinden können." Man sollte aber schließlich doch nicht zusammenfinden.

Ich durfte auch schon als Trainer im Grünwalder Stadion an der Seitenlinie stehen, das macht mir Spaß. Alper Kayabunar

Nun also doch die Sven-Rückkehr vier Jahre später als Cheftrainer? Für den aktuellen Übungsleiter von der Grünwalder Straße, Alper Kayabunar, wäre eine Verpflichtung des 37-Jährigen ein herber Rückschlag. Erst am Sonntag nach dem Testspiel gegen den TSV Moorenweis (7:1) hatte der 40-Jährige seine Bereitschaft bekundet, das Amt zu übernehmen. "Natürlich finde ich es schön", betonte der Meistertrainer der U21: "Ich durfte auch schon als Trainer im Grünwalder Stadion an der Seitenlinie stehen, das macht mir Spaß."

Würde gerne Trainer des TSV 1860 bleiben: Alper Kayabunar. © IMAGO

TSV 1860 läuft die Zeit davon

Klar ist: In den nächsten Tagen wird eine Entscheidung fallen, wer beim TSV 1860 in der Regionalliga an der Seitenlinie steht. Immerhin läuft auch den Löwen, die nach AZ-Informationen positive Signale vom BFV erhalten haben, am ersten Spieltag freizubekommen, die Zeit allmählich davon.