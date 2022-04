Schmier-Attacke auf Mannschaftsbus geht nach hinten los: Fans des TSV 1860 verhöhnen Duisburg

Nachdem der Mannschaftsbus in der Nacht vor dem 6:0-Sieg beim MSV Duisburg von Unbekannten mit Beleidigungen beschmiert worden war, reagieren der TSV 1860 und seine Fans mit Humor – ein bisschen Hohn darf natürlich auch nicht fehlen.

München/Duisburg - Diese Aktion ging ziemlich nach hinten los! In der Nacht auf Sonntag hatten Unbekannte den Mannschaftsbus des TSV 1860 mit Schmierereien verunstaltet. Über ihre Social-Media-Kanäle veröffentlichten die Löwen ein Bild, auf denen unter anderem die Worte "Scheiß Gäste" und die Buchstaben "FAR" zu lesen waren. Zudem wurde Anzeige erstattet.

Sechzig ließ die Beleidigung aber nicht auf sich sitzen und lieferte nicht nur beim 6:0-Kantersieg gegen den MSV Duisburg auf dem Platz eine deutliche Antwort, sondern auch daneben. Bis nach dem Abpfiff war der "Scheiß Gäste"-Schriftzug schon wieder entfernt. Über die anderen Buchstaben wurde zudem provisorisch mit Tape das Wort "Auswärtssieg" geklebt.

Nach Schmier-Attacke: 1860-Fans machen sich über Duisburg lustig

Auch in Fankreisen wurde die Aktion der Schmierfinken aufgrund des deutlichen Sieges mit viel Hohn quittiert. So veröffentlichte der Fanklub "Bluetsbrüder" auf Facebook eine Fotomontage des Mannschaftsbusses mit den Sätzen "Sorry Löwen, war nicht so gemeint!" und "Bitte keine Tore mehr!"

So mancher Fan entdeckte in der Genugtuung gar seine poetische Ader. "In Duisburg jeder lernen muss, beschmiere keinen Mannschaftsbus. Und die Moral von der Geschicht? Schmierereien lohnen nicht", twitterte etwa der Münchner Journalist und Podcaster Florian Weiß.