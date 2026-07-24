Interview "Wird in München zum Publikumsliebling": Leipzig-Trainer über 1860-Neuzugang

Alexander Schmidt war einst selbst beim TSV 1860 Trainer. Im AZ-Interview enthüllt er, dass die Löwen ein Testspiel mit Chemie Leipzig nicht wollten. Auch verrät er die Hintergründe des Bell-Deals.

24. Juli 2026 - 17:52 Uhr

Verstärkt den TSV 1860: Julian Bell. © IMAGO