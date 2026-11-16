Am Wochenende bauten die Sechzger erstmals mobile Pissoirs außerhalb des Stadions auf. Nun zieht der Vizepräsident Peter Schaefer in der AZ ein erstes Fazit und erklärt, wie es weitergehen soll. Jetzt sollen auch Studenten helfen.

Es ist schon erstaunlich, wie positiv die Sechzger von vielen Giesingern gesehen werden. Bei Gastronomen und Einzelhändlern mag sich das (auch) mit den Einnahmen erklären, viele Alteingesessene sind natürlich auch selbst fußballerisch blau. Aber dass etwa die Bezirksausschüsse mehrheitlich deutlich für einen Verbleib der Löwen im Grünwalder Stadion sind, sowas wäre in weiten Teilen dieser Stadt wohl nur schwer vorstellbar.

Kampf gegen Wildbieseln: So lief der Versuch

Peter Schaefer ist Vize-Präsident der Löwen. © IMAGO/Ulrich Wagner

Probleme gibt es aber trotzdem. Und eines, über das sich viele Giesinger ärgern, wird nun angegangen. Beim Heimspiel gegen Unterhaching am Samstag waren rund ums Stadion erstmals fünf Dixie-Klos zu sehen. Vor allem aber: 24 sogenannte "mobile Pissoirs", die männliche Fußballfans vom Bieseln in Grünanlagen abhalten sollen (die AZ berichtete zuerst). Konkret wurden die mobilen Klos am Spieltag an drei Standorten aufgestellt; an den alten Kassenhäusln Ecke Grünwalder Straße/Candidstraße, am Heinrich-Zisch-Weg zwischen Brücke und Eingang Westkurve und am U-Bahn-Ausgang Wettersteinplatz (wo die Gästefans im Viertel ankommen).

Offenbar konnten viele Wildbiesler zur Vernunft gebracht werden

Nun zieht Sechzig ein erstes Zwischenfazit. Löwen-Vize-Präsident Peter Schaefer äußerte sich am Montagmittag auf AZ-Anfrage ausführlich. "Die mobilen Toiletten, die wir am letzten Spieltag an drei Standorten aufgestellt haben, sind eine zahlreich durch die Fans angenommene Maßnahme zur Minimierung des Wildbieselns", sagte er, "wenngleich wir Verbesserungspotential erkannt haben und dies sich auch im Feedback widerspiegelt".

"Besonders erfreulich: dadurch, dass an manchen Stellen insbesondere zu wenige Pissoirs aufgestellt waren und sich Schlangen bildeten, zeigt, dass das Angebot erforderlich ist und von den Fans wahrgenommen wird." Vor allem nach der Fußgängerbrücke im Norden des Stadions bestehe Bedarf nach zusätzlicher Kapazität, bilanziert Schaefer. "Das ist positiv, denn weitere Überzeugungsarbeit zur Nutzung des Angebots ist somit wohl nicht nötig und eine einfach umsetzbare Kapazitätserweiterung dürfte die Thematik noch effektiver lösen, sodass das Wildbieseln hoffentlich weitgehend aufhört."

So sehen die mobilen Pissoirs vor dem Stadion aus. © IMAGO/Ulrich Wagner

Ein Kritikpunkt kommt in diesen Tagen immer wieder

In den sozialen Medien und an den Kneipentischen Giesings hatten am Wochenende viele betont, dass man an der Kreuzung bei den Kassenhäusln doch nicht quasi öffentlich bieseln wolle. Diese Kritik ist offenbar auch im Präsidium angekommen. "Wir erhielten Rückmeldungen, dass die Pissoirs an den Tageskassen mitunter als zu exponiert wahrgenommen wurden, was wir gegebenenfalls durch einen Austausch zu Kabinen lösen könnten", so Schaefer. " Wildbiesler scheren sich zwar bekanntlich nicht um ihre Intimsphäre, jedoch ist es für die umstehenden Personen nicht sonderlich schön, anderen beim Verrichten der Notdurft zuzusehen. Zudem erschien der Bedarf an mobilen Toiletten an diesem Ort ohnehin nicht allzu hoch."

Und jetzt? "Alle Erkenntnisse fließen jetzt in unsere Überlegungen mit ein, wie wir langfristig eine Entlastung für das Viertel in dieser Thematik umsetzen können", sagte Schaefer. "Ein Dank an alle Löwenfans, die das Angebot wahrgenommen haben. Wir hoffen, hier einen ersten guten Schritt für unsere Nachbarn in Giesing gemacht zu haben."

Derzeit läuft auch noch eine Befragung von Anwohnern durch Studenten. Die Ergebnisse davon sollen ebenfalls in weitere Überlegungen einfließen, wie die Sechzger ihr Viertel entlasten können. Die Bemühungen kommen ganz offensichtlich an. Untergiesings BA-Chefin Dr. Anais Schuster-Brandis (Grüne) hatte am Sonntag im Gespräch mit der AZ betont, seit dem Sommer sei das Verhältnis zu den Löwen deutlich besser geworden.