Sandhausen-Coach Galm lobt TSV 1860: "Haben individuelle Qualität gezeigt"

Am Samstag will der TSV 1860 gegen Sandhausen zurück in die Erfolgsspur. SV-Trainer Galm lobte nun die Giesinger.

München - Nach der bitteren Niederlage gegen Lübeck hieß es in den vergangenen Tagen an der Grünwalder Straße 114 die Löwenmähne zu richten und den vollen Fokus auf das Spiel gegen den SV Sandhausen legen. Die Truppe von Coach Maurizio Jacobacci will so schnell wie möglich wieder zurück auf die Siegerstraße. Am besten schon gegen den Absteiger aus der 2. Liga, wo die Giesinger hinwollen.

Galm über TSV 1860: "Haben Zielspieler, der weiß, wo das Tor steht"

Nun äußerte sich SV-Coach Danny Galm (37) zu den Aufstiegschancen des TSV 1860. "Wir haben jetzt das schnelllebige Fußballgeschäft gesehen. Vor dem Mittwoch hatten sie beide Spiele gewonnen gehabt und man hat noch intensiver über sie gesprochen, noch intensiver über den Favoriten gesprochen", sagte der ehemalige Trainer der U19 des FC Bayern auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Münchner.

Doch trotz der Niederlage gegen den Aufsteiger aus Lübeck (1:2), hatte Galm nahezu nur lobende Worte für die Giesinger parat: "Die individuelle Qualität, die die Mannschaft hat, hat sie vor allem in den ersten Spielen gezeigt. Sie haben gerade in der Offensive mit ihren schnellen Außenspielern, aber auch im Zentrum mit einem Zielspieler, der wirklich weiß, wo das Tor steht, viel Qualität." Gemeint ist damit Joel Zwarts, der bei seinem Debüt in Duisburg gleich zweimal einsetzte.

Galm lobt Löwen-Defensive um Verlaat

Kurze Zeit später setzte der 37-Jährige zur zweiten Strophe seiner Lobeshymne an: "Die Defensive hat Erfahrung, gerade auch Verlaat. Es ist eine Mannschaft, die eingespielt ist, und jetzt auch den Hallo-Wach-Effekt in der englischen Woche bekommen hat." Diesen gilt es nun auf den Platz zu bringen. Dann steht dem dritten Saisonsieg für den TSV 1860 nichts im Weg.