AZ-Plus

Saison-Aus! TSV 1860 muss die restlichen Spiele auf Philipp Maier verzichten

Der TSV 1860 muss die restliche Saison auf Philipp Maier verzichten. Der Defensiv-Allrounder hat sich eine Fußverletzung zugezogen.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Philipp Maier musste gegen Saarbrücken ausgewechselt werden.
Philipp Maier musste gegen Saarbrücken ausgewechselt werden. © sampics (sampics)

Der nächste Ausfall bei den Löwen! Philipp Maier wird dem TSV 1860 in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Dies bestätigten die Sechzger am Dienstag. Der defensive Mittelfeldspieler zog sich am Samstag gegen den 1. FC Saarbrücken (0:0) eine "Fußverletzung" zu.

Maier musste zur Halbzeit bei der Auswärtspartie in Saarbrücken ausgewechselt werden, für ihn kam Tim Danhof ins Spiel.

Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Für die restlichen Partien dürften nach Maiers vorzeitigem Saisonende Thore Jacobsen und Samuel Althaus auf der Sechs gesetzt sein. Im Januar verlängerte der 31-Jährige seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis "mindestens 2027". 

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.