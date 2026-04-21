Saison-Aus! TSV 1860 muss die restlichen Spiele auf Philipp Maier verzichten
Der nächste Ausfall bei den Löwen! Philipp Maier wird dem TSV 1860 in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Dies bestätigten die Sechzger am Dienstag. Der defensive Mittelfeldspieler zog sich am Samstag gegen den 1. FC Saarbrücken (0:0) eine "Fußverletzung" zu.
Maier musste zur Halbzeit bei der Auswärtspartie in Saarbrücken ausgewechselt werden, für ihn kam Tim Danhof ins Spiel.
Für die restlichen Partien dürften nach Maiers vorzeitigem Saisonende Thore Jacobsen und Samuel Althaus auf der Sechs gesetzt sein. Im Januar verlängerte der 31-Jährige seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis "mindestens 2027".
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