TSV-1860-Trainer Markus Kauczinski füllt seinen Kader mit zwei U21-Spielern auf. Verteidiger Sean Dulic fehlt in der Einheit am Mittwoch.

Beim TSV 1860 dreht sich das Personalkarussell im Training: Weil zum Langzeitverletzten-Trio um Kapitän Jesper Verlaat, Verteidiger Raphael Schifferl und Flügelspieler Morris Schröter nun auch noch Tunay Deniz gekommen ist, sah sich Trainer Markus Kauczinski dazu genötigt, seinen Kader mit zwei U21-Spielern aufzufüllen: Damian Dordan (22) und Alexander Benede (37).

Dulic soll laut AZ-Information am Donnerstag wieder trainieren

Kurios: Benede kickt zwar in Sechzigs Bayernliga-Team, ist aber bereits 37 Jahre alt und damit im Spätherbst seiner Karriere. In der Saison 2008/09 absolvierte er für die zweite Mannschaft des FC Bayern zwölf Drittliga-Partien. Für einen Einsatz im Auswärtsspiel bei Jahn Regensburg (Sonntag, 16.30 Uhr) dürfte es für das Duo allerdings kaum reichen, noch hat der TSV in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld, wo die Personaldecke besonders dünn ist, genügend Alternativen.

Fehlte dem TSV 1860 im Training: Abwehrspieler Sean Dulic. © IMAGO

Am Mittwoch fehlte allerdings auch noch Junglöwe Sean Dulic im Training, nach AZ-Informationen soll der Abwehrspieler aber am Donnerstag wieder auf dem Rasen stehen und somit in Regensburg wieder zur Verfügung stehen. Als Ersatz für Deniz werden Max Christiansen oder Philipp Maier gehandelt, Kauczinski könnte mit David Phillipp aber auch eine offensivere Alternative wählen.