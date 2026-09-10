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Regionalliga Bayern: TSV 1860 München gegen Schwaben Augsburg im Livestream verfolgen

Der TSV 1860 trifft am Freitagabend auf den TSV Schwaben Augsburg. Zusammen mit dem BR zeigt die AZ das Spiel im kostenfreien Livestream.
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Der TSV 1860 möchte auch gegen den TSV Schwaben Augsburg jubeln.
Der TSV 1860 möchte auch gegen den TSV Schwaben Augsburg jubeln. © sampics (sampics)

Der nächste Spieltag in der Regionalliga Bayern steht an! Der TSV 1860 empfängt am 8. Spieltag den TSV Schwaben Augsburg. Wer am 11. September (19 Uhr) nicht im Grünwalder Stadion mit dabei sein kann, für den gibt es einen Livestream von BR24Sport des Bayerischen Rundfunks. Die Übertragung beginnt ab 19 Uhr und ist bei der AZ zu sehen. Lukas Schönmüller kommentiert die Partie.

Um auch von den Geschehnissen abseits des Platzes immer mit Hintergrundinformationen informiert zu sein, bietet die AZ zusätzlich einen Liveticker an. So verpassen Sie garantiert nichts.

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10 Kommentare
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  • Lackl am 04.09.2026 21:28 Uhr / Bewertung:

    Scheint 60 ist gekommen um zu bleiben.
    Trotz dieser Mannschaft, die eigentlich in der 3 Liga oben mitspielen müsste.
    Aber sie bringens einfach nicht auf den Platz.
    Überheblich oder doch unfähig - das ist hier die Frage.

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  • Chris_1860 am 05.09.2026 01:18 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Lackl

    "Trotz dieser Mannschaft, die eigentlich in der 3 Liga oben mitspielen müsste."

    Das ist schlichtweg falsch.

    Der Großteil besteht aus U23-Spielern, die in der Vorsaison in der Bayernliga gekickt haben.

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  • Federseelöwe am 05.09.2026 14:17 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Lackl

    Der Großteil der Mannschaft hat letztes Jahr noch Bayernliga gespielt, ist Dir vielleicht entgangen. Aber gerne kannst Du ja mal bei Deinem Verein in der Säbener Straße nachfragen, warum sie trotz der in jeder Saison teuersten Mannschaft immer noch in der Regionalliga kicken.

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