Der TSV 1860 e. V. sorgt mit einer neuen Jacke im Stil der 1990er Jahre für den nächsten Hype.

Was waren die 90er für wilde Löwen-Jahre. 1994 die Rückkehr in die Bundesliga, 1997/98 die Teilnahme am Uefa-Pokal. Zumindest modisch können sich die Sechzig-Fans nun in diese Zeit zurückbeamen. Der TSV 1860 e. V. hat nach eigenen Trikots eine sogenannte "Tracksuit Jacke" und Shorts zusammen mit Societas, der Marke von Star-Desinger Mirko Borsche, herausgebracht.

Der voluminöse Schnitt des Outfits erinnert an die Lorant-Jahre des TSV 1860. Farblich ist es wie das e.V.-Trikot, dass zum Verkaufsschlager avancierte, Dunkelgrün. Veredelt wurden beide Teile mit einem weiß-goldenen Schlangenlinienmuster. Wie die Jerseys sorgten auch sie für einen echten Hype in Giesing.

1860 bestellt Jacken nach

Beim Erstverkauf am vergangenen Freitag standen schon zwei Stunden vor der Eröffnung Fans am Vereinsheim Bamboleo. Am Samstagmorgen war alles ausverkauft. Deshalb haben die Fans nun die Möglichkeit nachzuordern.

Bis Freitag (12 Uhr) werden Vorbestellungen über die Website entgegengenommen. Die Jacke wird dann auf Vorbestellung produziert, um "gezielt den Bedarf zu decken".

Ein echter Hingucker: Die Tracksuit Jacke des TSV München von 1860 e. V.. © societas.club

Die Auslieferung ist für Ende September geplant. Ein Schnäppchen ist das Retro-Outfit allerdings nicht. 90 Euro für die Jacke und 45 Euro für die Hose müssen die Löwen-Fans hinblättern.