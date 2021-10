Remis-Historie der 3. Liga: Hat der TSV 1860 den Aufstieg schon verspielt?

Der TSV 1860 musste sich in den bisherigen zwölf Saisonspielen schon acht Mal mit dem Gegner die Punkte teilen. Tatsächlich ist eine derartige Vielzahl an Unentschieden nicht einmal unüblich. Interessant ist ein Blick auf die jeweiligen Endplatzierungen der Teams, die zum gleichen Zeitpunkt auf eine ähnliche Anzahl an Remis gekommen sind.

25. Oktober 2021 - 16:28 Uhr | AZ

Kommt mit dem TSV 1860 derzeit nicht so wirklich voran: Löwen-Coach Michael Köllner © IMAGO / Jan Huebner