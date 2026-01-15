AZ-Plus

Reiter für Erbpacht-Lösung beim Grünwalder Stadion: Verdrängt 1860 die kleinen Bayern?

Oberbürgermeister Dieter Reiter gibt sich zuversichtlich, die geplante Ertüchtigung des Grünwalder Stadions in diesem Jahr auf den Weg zu bringen. Doch was wird aus den Bayern-Amateuren, wenn 1860 in Erbpacht übernimmt?
Autorenprofilbild Maximilian Koch
Maximilian Koch
Kilian Kreitmair Bernhard Lackner |
Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter.
Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter. © Daniel Loeper

