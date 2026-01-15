Reiter für Erbpacht-Lösung beim Grünwalder Stadion: Verdrängt 1860 die kleinen Bayern?

Oberbürgermeister Dieter Reiter gibt sich zuversichtlich, die geplante Ertüchtigung des Grünwalder Stadions in diesem Jahr auf den Weg zu bringen. Doch was wird aus den Bayern-Amateuren, wenn 1860 in Erbpacht übernimmt?

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter. © Daniel Loeper