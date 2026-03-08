"Reise ist noch nicht zu Ende": Vertrag von Patrick Hobsch beim TSV 1860 hat sich verlängert

Patrick Hobsch bleibt dem TSV 1860 über den Sommer hinaus erhalten. Der Vertrag des Angreifers hat sich per Option verlängert. "Wir sind sehr froh, dass wir auch in der kommenden Saison mit ihm planen können", sagt Geschäftsführer Manfred Paula.

In der Startelf suchte man Sechzigs Sturmtank zuletzt vergeblich, sein Vertrag beim TSV 1860 ist dennoch verlängert: Torjäger Patrick Hobsch bleibt auch über das Saisonende hinaus an Sechzig gebunden.

"Ich freue mich sehr, dass ich beim TSV 1860 München schon meine Spuren hinterlassen konnte. Die Reise mit den Löwen ist für mich noch nicht zu Ende, daher freue ich mich sehr, auch weiterhin den Löwen auf der Brust tragen zu dürfen", sagt der 31-Jährige, dessen Vertrag Ende Juni ausgelaufen wäre.

Nach AZ-Informationen handelt es sich über eine Option, wonach sich der Kontrakt des Spielers nach einer gewissen Anzahl an Saison-Einsätzen automatisch verlängert.

Hobsch ist drittbester Scorer bei den Löwen

"Patrick ist sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine ein wichtiger Faktor. Deshalb sind wir sehr froh, dass wir auch in der kommenden Saison mit ihm planen können", erklärte 1860-Geschäftsführer Manfred Paula über die nächste der bisher recht wenigen Vertragsverlängerungen der Blauen, was die Saison 2026/27 angeht.

Hobsch hat in 28 Drittligaspielen bisher sechs Tore erzielt und fünf Vorlagen beigesteuert. Damit ist der gebürtige Bremer hinter Sigurd Haugen und Kevin Volland (je 13 Scorerpunkte) drittbester Scorer des TSV, obwohl er nur in elf Spielen in der Stammformation aufgelaufen war.