Reinthaler vor Duell gegen Primus Duisburg: "Eine Chance, den Bock umzustoßen"

Vor dem Drittliga-Duell gegen den ungeschlagenen Tabellenführer MSV Duisburg sieht Max Reinthaler die Chance, den Negativtrend zu stoppen. Der neue 1860-Trainer Markus Kauczinski hofft auf frische Kräfte und ein Wiederentdecken des ursprünglichen Feuer.

15. Oktober 2025 - 15:55 Uhr

Max Reinthaler könnte unter Neu-Coach Markus Kauczinski plötzlich wieder eine Rolle spielen. © IMAGO/Ulrich Wagner