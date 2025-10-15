AZ-Plus

Reinthaler über die aktuelle Löwen-Situation: "Man muss kein Hellseher sein"

Vor dem Drittliga-Duell gegen den ungeschlagenen Tabellenführer MSV Duisburg sieht Max Reinthaler die Chance, den Negativtrend zu stoppen. Der neue 1860-Trainer Markus Kauczinski hofft auf frische Kräfte und ein Wiederentdecken des ursprünglichen Feuer.
Ruben Stark |
Max Reinthaler könnte unter Neu-Coach Markus Kauczinski plötzlich wieder eine Rolle spielen.
Max Reinthaler könnte unter Neu-Coach Markus Kauczinski plötzlich wieder eine Rolle spielen. © IMAGO/Ulrich Wagner

