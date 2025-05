Ein Junglöwe steigt auf: Nach AZ-Informationen wird Talent Reich (18) den TSV 1860 verlassen und geht wohl zu einem Zweitligisten. Sport-Boss Werner: "Ich freue mich, wenn sein Weg nach oben führt."

Steht vor seinem Abschied bei 1860: Verteidiger Reich, der sich vor allem in der Hinrunde ins Rampenlicht spielte.

Insgesamt 31 Drittligaspiele waren es in der Saison 2024/25 für die Löwen. Er gilt als eines der heißesten Eisen der blauen Talentschmiede. Eines, das künftig andernorts veredelt werden soll: Die Rede ist von Lukas Reich – und der wird den Löwen Servus sagen.

Lukas Reich vor Wechsel zu Zweitligist SpVgg Greuther Fürth

Der 18-jährige Abwehrspieler des TSV 1860 steht nach AZ-Informationen vor einem Wechsel zu Zweitligist SpVgg Greuther Fürth. Fürths Sportdirektor Stephan Fürstner scheint große Stücke auf Reich zu halten. Allerdings gilt es bei den Kleeblättern nach dem Klassenerhalt im Unterhaus, in der Trainerfrage Klarheit zu schaffen, weshalb sich der Deal noch etwas hinziehen könnte.

Abgang von Lukas Reich: Eine junge Identifikationsfigur verlässt Giesing

Bei 1860 jedenfalls wird nach dem Abschied von Urlöwe Marco Hiller wohl die nächste, junge Identifikationsfigur Giesing verlassen, nachdem ein längerfristiger Verbleib scheinbar nicht hinhauen hat. Von daher erscheint ein Verkauf des Youngsters zum jetzigen Zeitpunkt folgerichtig, da er im kommenden Jahr ablösefrei wäre.

Reich und Sechzig: Das Ding ist durch.

Geschäftsführer Christian Werner über Transfergerüchte

Geschäftsführer Christian Werner hält sich auf AZ-Nachfrage zunächst bedeckt. "Ein Transfergerücht kommentieren wir nicht", sagt der 44-Jährige so nichtssagend wie professionell inmitten des bekanntlich unruhigen Löwen-Kosmos – um aber über das Interesse anderer Klubs zu ergänzen: "Natürlich gibt es Angebote für Lukas, der in einer schwierigen Saison und mit starker Konkurrenz von Tim Danhof viel Spielzeit sammeln konnte."

Schon längst wieder mit der Kaderplanung beschäftigt: Sport-Boss Christian Werner. © IMAGO/Ulrich Wagner

Anstatt einen Abgang zu dementieren, meinte Werner weiter: "Wir freuen uns, wenn Lukas noch länger für die Löwen spielt – ich freue mich auch für ihn, wenn er sein Weg schneller nach oben führt." Mit anderen Worten: 1860 kann und wird Reich keine Steine in den Weg legen.

Vertragsverlängerung bei Lukas Reich: Ein überraschendes Detail

Was im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Abgang überrascht: Reich soll in den vergangenen Wochen gar kein Angebot für eine Vertragsverlängerung seines noch bis Sommer 2026 laufenden Vertrages bekommen haben. Dies ist wohl nur damit zu erklären, dass der TSV angesichts der (Stand jetzt) 4,5 Millionen Euro Budget für die Saison 2025/26 eine Vertragsverlängerung zu verbesserten Konditionen nicht stemmen konnte oder wollte. Oder die Spielerseite wollte sich die Chance auf einen Wechsel in höhere Gefilde des Fußballs nicht erschweren lassen.

Marktwert und Ablösesumme: Die finanziellen Aspekte des Transfers

Reichs Marktwert beim Fußball-Portal "transfermarkt.de" beträgt 450.000 Euro. Nach AZ-Infos erhofft sich 1860 eine höhere Ablösesumme für den Rechtsverteidiger, der auch im rechten Mittelfeld auflaufen kann. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass sich Sommer-Neuzugang Danhof in der Rückrunde als stabiler Außenverteidiger erwiesen und Reich dadurch verdrängt hat.

"Luki Reich hat mehr als 50 Prozent Spielzeit gehabt in seinem ersten Jahr als Drittligaspieler. Er hätte eigentlich noch U19 spielen können, ist U19-Nationalspieler geworden. Es ist brutal, wie er für Furore gesorgt hat", hieß es vor einigen Wochen noch von Werner, der über Spielerverkäufe erklärt hatte: "Man muss natürlich auch im Blick behalten, dass wir uns finanziell in einer angespannten Dritten Liga vernünftig verhalten müssen."

Sean Dulic bleibt: Ein Blick auf die Vertragsverlängerungen

Beim zweiten Junglöwen-Talent, Sean Dulic, konnte Werner kürzlich eine vorzeitige Vertragsverlängerung verkünden. Bei Reich scheint die vernünftigste Lösung ein sofortiger Verkauf zu sein, um ihn nicht nächsten Sommer umsonst ziehen lassen zu müssen. . .