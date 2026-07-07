Regionalliga-Start rückt nach hinten: Gute Nachrichten für den TSV 1860

AZ-Info: 1860 hat vom BFV positive Signale erhalten, am zweiten Spieltag zu starten.

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Nach AZ-Informationen hat der TSV 1860 intern positive Signale erhalten, erst am zweiten Spieltag der Regionalliga Bayern zu starten und erst am dritten Spieltag ein Heimspiel im Grünwalder Stadion auszutragen. Eine entsprechende Anfrage hatten Sechzigs Vereinsbosse nach dem Zwangsabstieg aus der Dritten Liga beim Bayerischen Fußballverband (BFV) hinterlegt.

Eröffnungsspiel ohne 1860-Beteiligung

"Jeder Verein kann seine Wünsche äußern und wir schauen dann, ob es in Einklang zu bringen ist oder ob es doppelte Wünsche gibt", erklärt der BFV, der jedem Klub im Falle von Sechzigs Teilnahme am Spielbetrieb einen freien Spieltag verschaffen muss, auf AZ-Nachfrage. Die Wünsche von Zugpferd 1860 dürfte aufgrund der drohenden Insolvenz der KGaA und hohem Zeitdruck neuer Spielbetriebs-Planungen mit großer Wahrscheinlichkeit Berücksichtigung finden. Dazu passt, dass das Eröffnungsspiel zwischen dem TSV Aubstadt und Drittliga-Absteiger 1. FC Schweinfurt ohne 1860-Beteiligung steigt (23. Juli, 19 Uhr).

Was die Veröffentlichung des Spielplans anbelangt, kündigte der BFV an: "Wir werden zeitnah nach der Veröffentlichung des Spielplans der ersten drei Ligen nachziehen." Zeitnah heißt wohl: Donnerstag oder Freitag.