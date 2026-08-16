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Regionalliga-Reform erschwert TSV 1860 den Aufstieg: Kern warnt vor Schnellschüssen

Der TSV 1860 würde trotz Meistertitel nicht direkt in die Dritte Liga aufsteigen. BFV-Präsident bezieht in der AZ zu den aktuellen Entwicklungen in Sachen Regionalligareform Stellung.
Kilian Kreitmair |
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Präsident beim BFV: Christoph Kern.
Präsident beim BFV: Christoph Kern. © IMAGO

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