Regionalliga-Duell: Nächster Toto-Pokal-Gegner des TSV 1860 steht fest

Der TSV 1860 steht im Achtelfinale des Toto-Pokals und trifft dort auf den TSV Buchbach.

Mit einem souveränen 5:1-Sieg gewann der TSV 1860 am Dienstagabend gegen den FC Wendelstein und zog damit ins Achtelfinale des Toto-Pokals ein. Arian Calderon traf in der zweiten Runde vierfach, zudem konnten sich Loris Husic in die Torschützenliste der Löwen eintragen lassen. Marcel Wild erzielte den Ehrentreffer für die Gastgeber.

Nun steht auch der nächste Gegner fest: Die Löwen treffen im Achtelfinale daheim auf Regionalliga-Kontrahent TSV Buchbach. Dies ergab die Auslosung am Donnerstag.

Nächste Toto-Pokal-Runde Ende August/Anfang September

Nachdem mit dem FC Wendelstein der letzte Kreis-Pokalsieger aus dem Wettbewerb ausgeschieden ist, erfolgte die Auslosung nicht mehr nach dem Wunschlos-Prinzip. Die 16 verbliebenen Klubs wurden in zwei Gruppen – Nord und Süd – eingeteilt und bekamen ihre Gegner zugelost.

Die Spiele der nächsten Runde sind für den 25. August angesetzt, Ausweichtermin ist der 1. September.