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Regionalliga Bayern: Wacker Burghausen gegen TSV 1860 München hier im Livestream verfolgen

Der TSV 1860 trifft am Samstag auf Wacker Burghausen. Zusammen mit dem BR zeigt die AZ das Spiel im kostenfreien Livestream.
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Die Löwen wollen in Burghausen den nächsten Sieg feiern. (Archivbild)
Die Löwen wollen in Burghausen den nächsten Sieg feiern. (Archivbild) © IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Der nächste Spieltag in der Regionalliga Bayern steht an! Der TSV 1860 spielt gegen Wacker Burghausen. Wer am 26. September nicht in Burghausen mit dabei sein kann, für den gibt es einen Livestream von BR24Sport des Bayerischen Rundfunks. Die Übertragung beginnt ab 14.45 Uhr und ist bei der AZ zu sehen.

Um auch von den Geschehnissen abseits des Platzes immer mit Hintergrundinformationen informiert zu sein, bietet die AZ einen zusätzlichen Liveticker an. So verpassen Sie garantiert nichts.

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13 Kommentare
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  • Benedikt am 22.09.2026 16:56 Uhr / Bewertung:

    Also, das ist ganz daneben. Junge und Alte geben ihr Bestes und haben aus der beschissenen Situation bisher das beste gemacht.

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  • ......kann mich mal am 12.09.2026 09:43 Uhr / Bewertung:

    Zu viel aufmerksamkeit für die absteiger. Ein zweizeiler in der presse würde genügen.

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  • Kaiser Jannick am 12.09.2026 12:30 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von ......kann mich mal

    Sollte Sie als Kunde der Seitenstraße die Berichterstattung über unsere Löwen nicht interessieren, steht es Ihnen frei, diese einfach nicht zu lesen. Stattdessen wäre aufgrund der zahlreichen Rechtschreibfehler bei nur wenigen Worten eine "Deutsch-Fibel" zu empfehlen.

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