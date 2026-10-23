Regionalliga Bayern: VfB Eichstätt gegen TSV 1860 München am Sonntag im Livestream verfolgen

Der TSV 1860 trifft am Sonntag auf den VfB Eichstätt. Zusammen mit dem BR zeigt die AZ das Spiel im kostenfreien Livestream.

Der 16. Spieltag steht an: Am Sonntag ist der TSV 1860 zu Gast beim VfB Eichstätt. Wer am 25. Oktober nicht in Eichstätt mit dabei sein kann, für den gibt es einen Livestream von . Die Übertragung beginnt ab 13.55 Uhr und ist bei der AZ zu sehen.

Um auch von den Geschehnissen abseits des Platzes immer mit Hintergrundinformationen informiert zu sein, bietet die AZ einen zusätzlichen Liveticker an. So verpassen Sie garantiert nichts.