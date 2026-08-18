Regionalliga Bayern: TSV Aubstadt gegen den TSV 1860 jetzt im Livestream verfolgen
Der nächste Spieltag in der Regionalliga Bayern steht an! Der TSV 1860 eröffnet am Dienstagabend (19 Uhr) mit seinem vorgezogenen Auswärtsspiel beim TSV Aubstadt den 5. Spieltag. Wer nicht in Unterfranken mit dabei sein kann, für den gibt es einen Livestream von BR24Sport des Bayerischen Rundfunks. Die Übertragung beginnt ab 18.55 Uhr und ist bei der AZ zu sehen. Kommentiert wird das Spiel von Bernd Schmelzer.
Um auch von den Geschehnissen abseits des Platzes immer mit Hintergrundinformationen informiert zu sein, bietet die AZ zusätzlich einen Liveticker an. So verpassen Sie garantiert nichts.
Beide Teams konnten bisher in drei Partien einen Sieg feiern und spielten jeweils zweimal Remis.
- Themen:
- TSV 1860 München
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