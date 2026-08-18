Der TSV 1860 ist am Dienstagabend beim TSV Aubstadt zu Gast. Zusammen mit dem BR zeigt die AZ das Spiel im kostenfreien Livestream.

Der nächste Spieltag in der Regionalliga Bayern steht an! Der TSV 1860 eröffnet am Dienstagabend (19 Uhr) mit seinem vorgezogenen Auswärtsspiel beim TSV Aubstadt den 5. Spieltag. Wer nicht in Unterfranken mit dabei sein kann, für den gibt es einen Livestream von . Die Übertragung beginnt ab 18.55 Uhr und ist bei der AZ zu sehen. Kommentiert wird das Spiel von Bernd Schmelzer.

Um auch von den Geschehnissen abseits des Platzes immer mit Hintergrundinformationen informiert zu sein, bietet die AZ zusätzlich einen Liveticker an. So verpassen Sie garantiert nichts.

Beide Teams konnten bisher in drei Partien einen Sieg feiern und spielten jeweils zweimal Remis.