Regionalliga Bayern: TSV 1860 München gegen TSV Landsberg im Livestream verfolgen

Der TSV 1860 trifft am Sonntagnachmittag auf den TSV Landsberg. Zusammen mit dem BR zeigt die AZ das Spiel im kostenfreien Livestream.

Der nächste Spieltag in der Regionalliga Bayern steht an! Der TSV 1860 empfängt am 6. Spieltag den TSV Landsberg im Grünwalder Stadion. Wer am 30. August (15 Uhr) nicht auf Giesings Höhen mit dabei sein kann, für den gibt es einen Livestream von . Die Übertragung beginnt ab 14.55 Uhr und ist bei der AZ zu sehen.

Um auch von den Geschehnissen abseits des Platzes immer mit Hintergrundinformationen informiert zu sein, bietet die AZ zusätzlich einen Liveticker an. So verpassen Sie garantiert nichts.

Beide Teams konnten bisher in drei Partien einen Sieg feiern und spielten jeweils zweimal Remis.