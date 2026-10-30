Regionalliga Bayern: TSV 1860 München gegen TSV Buchbach heute im Livestream verfolgen

Der TSV 1860 trifft am Freitag auf den TSV Buchbach. Zusammen mit dem BR zeigt die AZ das Spiel im kostenfreien Livestream.

Der 17. Spieltag steht an: Am Freitagabend empfängt der TSV 1860 den TSV Buchbach. Wer am 30. Oktober nicht in Giesing mit dabei sein kann, für den gibt es einen Livestream von . Die Übertragung beginnt ab 18.55 Uhr und ist bei der AZ zu sehen.

Um auch von den Geschehnissen abseits des Platzes immer mit Hintergrundinformationen informiert zu sein, bietet die AZ einen zusätzlichen Liveticker an. So verpassen Sie garantiert nichts.