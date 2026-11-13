Regionalliga Bayern: TSV 1860 München gegen SpVgg Unterhaching im Livestream verfolgen

Der TSV 1860 trifft am Samstag auf die SpVgg Unterhaching. Zusammen mit dem BR zeigt die AZ das Spiel im kostenfreien Livestream.

Der 19. Spieltag steht an: Am Samstag empfängt der TSV 1860 die SpVgg Unterhaching. Wer am 14. November nicht in Giesing mit dabei sein kann, für den gibt es einen Livestream von . Die Übertragung beginnt ab 13.55 Uhr und ist bei der AZ zu sehen.

Um auch von den Geschehnissen abseits des Platzes immer mit Hintergrundinformationen informiert zu sein, bietet die AZ einen zusätzlichen Liveticker an. So verpassen Sie garantiert nichts.