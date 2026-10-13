Regionalliga Bayern: TSV 1860 München gegen SpVgg Bayreuth im Livestream verfolgen
Der nächste Spieltag in der Regionalliga Bayern steht an! Der TSV 1860 spielt gegen die SpVgg Bayreuth. Wer am 13. Oktober nicht im Grünwalder Stadion mit dabei sein kann, für den gibt es einen Livestream von BR24Sport des Bayerischen Rundfunks. Die Übertragung beginnt ab 18.55 Uhr und ist bei der AZ zu sehen.
Um auch von den Geschehnissen abseits des Platzes immer mit Hintergrundinformationen informiert zu sein, bietet die AZ einen zusätzlichen Liveticker an. So verpassen Sie garantiert nichts.
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- TSV 1860 München
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