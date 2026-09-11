Regionalliga Bayern: TSV 1860 München gegen Schwaben Augsburg heute im Livestream verfolgen

Der TSV 1860 trifft am Freitagabend auf den TSV Schwaben Augsburg. Zusammen mit dem BR zeigt die AZ das Spiel im kostenfreien Livestream.

Der nächste Spieltag in der Regionalliga Bayern steht an! Der TSV 1860 empfängt am 8. Spieltag den TSV Schwaben Augsburg. Wer am 11. September (19 Uhr) nicht im Grünwalder Stadion mit dabei sein kann, für den gibt es einen Livestream von . Die Übertragung beginnt ab 19 Uhr und ist bei der AZ zu sehen. Lukas Schönmüller kommentiert die Partie.

Um auch von den Geschehnissen abseits des Platzes immer mit Hintergrundinformationen informiert zu sein, bietet die AZ zusätzlich einen Liveticker an. So verpassen Sie garantiert nichts.