Der TSV 1860 trifft am Sonntag im kleinen Münchner Derby auf den FC Bayern II. Zusammen mit dem BR zeigt die AZ das Spiel im kostenfreien Livestream.

Derby-Zeit auf Giesings Höhen: Am Sonntag empfängt der TSV 1860 den FC Bayern II zum kleinen Lokalduell im Grünwalder Stadion. Wer am 18. Oktober nicht im Grünwalder Stadion mit dabei sein kann, für den gibt es einen Livestream von . Die Übertragung beginnt ab 13.55 Uhr und ist bei der AZ zu sehen.

Um auch von den Geschehnissen abseits des Platzes immer mit Hintergrundinformationen informiert zu sein, bietet die AZ einen zusätzlichen Liveticker an. So verpassen Sie garantiert nichts.