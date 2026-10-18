Regionalliga Bayern: TSV 1860 München gegen FC Bayern II heute im Livestream verfolgen
Derby-Zeit auf Giesings Höhen: Am Sonntag empfängt der TSV 1860 den FC Bayern II zum kleinen Lokalduell im Grünwalder Stadion. Wer am 18. Oktober nicht im Grünwalder Stadion mit dabei sein kann, für den gibt es einen Livestream von BR24Sport des Bayerischen Rundfunks. Die Übertragung beginnt ab 13.55 Uhr und ist bei der AZ zu sehen.
Um auch von den Geschehnissen abseits des Platzes immer mit Hintergrundinformationen informiert zu sein, bietet die AZ einen zusätzlichen Liveticker an. So verpassen Sie garantiert nichts.
- Themen:
- TSV 1860 München
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen