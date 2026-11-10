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Regionalliga Bayern: TSV 1860 München gegen die SpVgg Unterhaching im Livestream verfolgen

Der TSV 1860 trifft am Samstag auf die SpVgg Unterhaching. Zusammen mit dem BR zeigt die AZ das Spiel im kostenfreien Livestream.
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Die Löwen wollen auch gegen Haching gewinnen. (Symbolbild)
Die Löwen wollen auch gegen Haching gewinnen. (Symbolbild) © IMAGO

Der 19. Spieltag steht an: Am Samstag empfängt der TSV 1860 die SpVgg Unterhaching. Wer am 14. November nicht in Giesing mit dabei sein kann, für den gibt es einen Livestream von BR24Sport des Bayerischen Rundfunks. Die Übertragung beginnt ab 13.55 Uhr und ist bei der AZ zu sehen.

Um auch von den Geschehnissen abseits des Platzes immer mit Hintergrundinformationen informiert zu sein, bietet die AZ einen zusätzlichen Liveticker an. So verpassen Sie garantiert nichts.

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21 Kommentare
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  • Der Waise 1 am 08.11.2026 17:25 Uhr / Bewertung:

    Wieder nur Dreck von den Löwen
    Dressel enttäuschend große Fresse Nix dahinter Glücklich drei Punkte beim Dorfverein🤮🙈

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  • Ultralöwe am 06.11.2026 15:34 Uhr / Bewertung:

    Es ist immer wieder lustig wenn man sieht wieviel Respekt die Nebenstraße vom großen TSV 1860 MÜNCHEN , der wahren Nr. 1 der Stadt hat. In den Hinterköpfen diese Touristen-Fans geistert immer noch der große TSV 1860 rum und die Bewunderung der Löwenfans, wie sie trotz aller negativen Ereignissen so treu und fest zu ihren Löwen halten. Selbst in der 4. Liga haben die Löwen eine Strahlkraft die seinesgleichen sucht. Nebenstraßenfans sind auch vom Löwenfieber infiziert sonst würden sie nicht srändig aux der Löwenseite ihre Kommentare abgeben. Wie die weltbesten Löwenfans Erfolge feiern ist legendär, wie die Nebenstraße Meisterschaften feiert ist peinlich. Eure Versuche auf der Löwenseite eure Kommentare los zu werden scheitert schon an der Rechtschreibung.😂😂😂

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  • Higgibaby am 02.11.2026 15:13 Uhr / Bewertung:

    Eltersdorf noch nie gehört 😂

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