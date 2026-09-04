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Regionalliga Bayern: DJK Vilzing gegen TSV 1860 München heute im Livestream verfolgen

Der TSV 1860 trifft am Freitagabend auf die DJK Vilzing. Zusammen mit dem BR zeigt die AZ das Spiel im kostenfreien Livestream.
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Ist gegen Vilzing wohl wieder dabei: Tunay Deniz.
Ist gegen Vilzing wohl wieder dabei: Tunay Deniz. © IMAGO

Der nächste Spieltag in der Regionalliga Bayern steht an! Der TSV 1860 ist am 7. Spieltag zu Gast bei der DJK Vilzing. Wer am 4. September (19 Uhr) nicht in der Oberpfalz mit dabei sein kann, für den gibt es einen Livestream von BR24Sport des Bayerischen Rundfunks. Die Übertragung beginnt ab 19 Uhr und ist bei der AZ zu sehen. Marcel Seufert kommentiert die Partie.

Um auch von den Geschehnissen abseits des Platzes immer mit Hintergrundinformationen informiert zu sein, bietet die AZ zusätzlich einen Liveticker an. So verpassen Sie garantiert nichts.

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5 Kommentare
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  • Benedikt am 18.08.2026 15:47 Uhr / Bewertung:

    Dähne, Verlaat, Reinthaler wollten bei verminderten Abzügen bleiben. Nur ein Einziger von denen
    hätte einen Aufstieg fast sicher gemacht. Verstehe ich nicht. Nichts gegen Eicher, aber das war schon eine komische Entscheidung. Muß aber eingestehen, dass er keinen krassen Fehler gemacht und ein paar miese Dinger abgewehrt hat.

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  • Kaiser Jannick am 24.08.2026 16:02 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Benedikt

    Es ist aber schon ein sehr erheblicher Unterschied zwischen den Gehältern bei Heidenheim, Liga 2, und bei uns in Liga 4 (Dähne).

    Warum Reinthaler und Schifferl noch keinen anderen Verein gefunden haben, bzw. einer von beiden doch bei der neuen GmbH bei uns unterschrieben haben, weiß ich auch nicht.

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  • Lackl am 30.08.2026 18:01 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Benedikt

    Na ja, aber Eicher war heut mit Abstand der beste Löwe aufm Platz.
    Wenn man sich da den Fehleinkauf Dressel so anschauen muss....

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