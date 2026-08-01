Löwen-Fans aufgepasst: Der TSV 1860 startet am Samstag in die Regionalliga-Saison. Hier können Sie den 2. Spieltag gegen den 1. FC Schweinfurt kostenfrei und ohne Registrierung ab 13.55 Uhr im Livestream verfolgen.

Endlich ist es so weit! Auch der TSV 1860 startet in die neue Saison. Am Samstag sind die Löwen am 2. Spieltag der Regionalliga Bayern zu Gast beim 1. FC Schweinfurt – und Sie können live dabei sein. Los geht die Übertragung um 13.55 Uhr hier im Livestream (ein Livestream von vom Bayerischen Rundfunk). Anpfiff ist um 14 Uhr in der Schweinfurter Riedel-Bau-Arena im Sachs-Stadion – hier geht es um AZ-Liveticker.

TSV 1860 mit Neustart in der Regionalliga Bayern

Für die Löwen, die am ersten Spieltag spielfrei waren, geht mit dem Duell gegen Drittliga-Absteiger Schweinfurt eine ereignisreiche Sommerpause zu Ende. Nach dem Zwangsabstieg versucht eine völlig neu formierte 1860-Mannschaft einen Neustart in der Regionalliga Bayern.

Die Gastgeber aus Schweinfurt brennen hingegen auf Wiedergutmachung für die bittere 1:5-Pleite zum Auftakt gegen den TSV Aubstadt.