Das Spiel des TSV 1860 gegen Hansa Rostock kann wohl trotz des Schneefalls steigen, dafür macht ein anderer Rasen den Löwen nachhaltig Sorgen, wie auch Trainer Kauczinski betont

David Philipp liegt verletzt am Boden des 1860-Trainingsplatzes Nummer eins. Trainer Kauczinski: "Der Boden ist sehr hart. Das ist auch ein Puzzleteil für unsere Verletzungen."

Über zehn Zentimeter Neuschnee ist gefallen am Donnerstag, der Drittliga-Hit des TSV 1860 gegen den FC Hansa Rostock ist aber wohl nicht gefährdet. "Wir befinden uns mit der Stadt im Austausch bezüglich des Spiels am Sonntag und gehen, Stand jetzt, davon aus, dass am Sonntag um 13.30 Uhr (hier geht es zum AZ-Liveticker) ganz normal Fußball gespielt wird", teilten die Sechzger auf AZ-Anfrage mit.

Im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Traditions-Kracher ist allerdings ein weiteres Spielflächen-Thema aufgetaucht: Wie Cheftrainer Markus Kauczinski zugibt, bereitet dem 56-jährigen Übungsleiter der Trainingsplatz an der Grünwalder Straße Sorgen, der zuletzt enorm gelitten hat.

Schnee am Giesinger Berg, doch am Sonntag dürfte im Grünwalder Stadion dennoch der Ball rollen. © IMAGO/Ulrich Wagner

Schlechter 1860-Rasen "ein Puzzleteil für unsere Verletzungen"

"Der Platz ist in schlechtem Zustand", sagte Kauczinski über den Haupt-Trainingsplatz des TSV: "Der Boden ist sehr hart. Das ist auch ein Puzzleteil für unsere Verletzungen." Der TSV sieht sich im bisherigen Saisonverlauf mit einer Vielzahl an Muskelverletzungen konfrontiert.

Wie Kauczinski erklärt, stehe er bei Sechzig zwar mit Geschäftsführer Manfred Paula bezüglich dieses Themas im Austausch, man habe allerdings "in dieser Jahreszeit keine Lösung", die auch nach dem Winter "budgettechnisch" schwierig sei.