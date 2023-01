Quizabend im Riffraff: Löwen rätseln um die Wette

Im Riffraff findet erstmals ein Löwen-Quizabend statt. Gewinne gibt es ebenfalls.

Das Riffraff in Giesing: Ein beliebter Treffpunkt bei Sechzgern.

München - Auch in Münchens Irish Pubs gibt es regelmäßig Quiz-Abende. Nur schade, dass es in Giesing keinen Irish Pub gibt – und offenbar noch niemand auf die Idee gekommen ist, dass man einfach nur über die manchmal mehr und oft weniger ruhmreiche Geschichte des TSV 1860 rätseln könnte.

Diese Lücke schließt nun das Riffraff, wo am Donnerstag das erste Löwen-Quiz, organisiert von der rührigen Abteilung Vereinsgeschichte, stattfindet. "18 mal 60 werden insgesamt 18 Fragen gestellt, für die die Teams jeweils 60 Sekunden Zeit haben, um sie gemeinsam zu beantworten", heißt es in der Ankündigung.

Zu gewinnen gibt es Löwenpreise, wer mitmachen will, kann sich vor Ort spontan beteiligen. Löwenflair an der Tela für alle, die nicht bis Samstag warten können – wenn endlich wieder Spieltagskribbeln in der Giesinger Luft liegt.

20 Uhr, Tegernseer Landstraße 96