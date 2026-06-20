Prominenter Ex-Löwe sieht Sieg des TSV 1860: Neuer Stürmer überragt gegen Forstinning

Am Samstag steht für die junge Rumpftruppe des TSV 1860 das erste Testspiel dieser Sommer-Vorbereitung an. Mit Trainer Alper Kayabunar an der Seitenlinie geht es zu Landesliga-Aufsteiger VfB Forstinning.

Kaum zu glauben, aber wahr: Beim TSV 1860 wird trotz aller Auseinandersetzungen, die im Zwangsabstieg der Löwen mündeten und eine Abgangs-Flut verursachten, ab Samstag trotzdem weiter Fußball gespielt. Mit U21-Meistermacher Alper Kayabunar (40) als Chefcoach trifft das junge Rudel an U21-Spielern und wenigen prominenteren Junglöwen wie Paul Bachmann, Lasse Faßmann, Samuel Althaus oder Loris Husic am Samstag um 14 Uhr beim VfB Forstinning auf einen Landesliga-Aufsteiger.

Und auf den Heimatverein von Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger, der mit einem Investorenkonsortium nach AZ-Informationen nach wie vor Interesse an einem Einstieg beim TSV 1860 hat, aber derzeit als TV-Experte bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko weilt.

U21-Coach Kayabunar betreut die Löwen

"Große Vorfreude", verspürte Übungsleiter Kayabunar, dessen Zuteilung zu den Profis oder wie zuvor zur U21 noch nicht final geklärt ist, bereits beim Trainingsauftakt am Montag. Youngster Faßmann, der sich seine Haare zum Neustart blond gefärbt hat, ist fortan nicht nur aus optischen Gründen einer der hervorstechendsten Löwen.

"Das war natürlich ein schönes Bild, dass so viele zum Trainingsstart erscheinen, dass man da so mit offenen Armen empfangen wird und auch während dem Training den Rückenwind gespürt hat", sagte der 20-jährige Abwehrspieler: "Das tut auf jeden Fall sehr gut. Macht sehr viel Spaß – dafür spielt man ja Fußball." Auch in der Spielzeit 2026/27.

So lief der Test in Forstinning

Die AZ ist vor Ort und berichtet live vom ersten Test des TSV 1860 München in Forstinning.

+++ "Er hat heute gut funktioniert": Kayabunar lobt Matchwinner Ortivero Calderon +++

Über Matchwinner Ortivero Calderon sagt der Coach: "Er hat es diese Woche gut gemacht. Er hat auch heute gut funktioniert und hatte ein gutes Gefühl. Er hatte drei Chancen und hat drei Tore gemacht."

+++ Löwen-Coach Kayabunar zeigt sich zufrieden +++

Trainer Alper Kayabunar ist zufrieden mit dem Testkick: "Wir hatten gute Phasen. Aber es gab auch Phasen, die wir hätten besser machen können. Das ist aber der Hitze geschuldet und es war das erste Spiel in der Konstellation."

+++Löwen gewinnen ersten Test nach Lizenz-Wumms +++

Der erste Testkick nach dem Lizenz-Wumms ist vorbei! Die Giesinger gewinnen mit 4:0 gegen den VfB Forstinning. Spieler des Spiels ist zweifelsohne Stürmer Arian Ortivero Calderon, der, vor den Augen von Ex-Löwe Leandro Morgalla, in der ersten Hälfte einen lupenreinen Hattrock schnürte.

+++Joker trifft zum 4:0 für die Löwen +++

Der Joker sticht! Mustafa Tekin, vor wenigen Minuten erst eingewechselt, erhöht in einer müden zweiten Halbzeit auf 4:0. Der Youngster schiebt aus rund elf Metern den Ball flach in die linke Ecke des Tors.

+++Trinkpause bei über 30 Grad +++

Wie aktuell bei der WM in Nordamerika gibt es nun, bei über 30 Grad, auch in Forstinning eine Trinkpause. Nur wird dort in dieser Zeit keine Werbung gezeigt, sondern der Stadion-DJ gibt sein Können zum Besten. 25 Minuten vor Schluss steht es weiterhin 3:0 für die Löwen.

+++ Faßmann trägt die Kapitänsbinde +++

Die zweite Hälfte beginnt ruhig, bis zur 54. Minuten sind Chancen auf beiden Seiten Mangelware. Interessant: In der ersten und zweiten Halbzeit ist Lasse Faßmann Kapitän der Löwen.

+++ Klare Löwen-Führung zur Halbzeit +++

Der Schiedsrichter pfeift zur Pause. Dank dreier Treffer von Ortivero Calderon führen die Löwen verdient mit 3:0 gegen den VfB Forstinning.

+++ Und schon wieder Ortivero Calderon +++

Es läuft für Ortivero Calderon. Der Stürmer der Löwen erzielt einen lupenreinen Hattrick. Diesmal lauert er nach einer Ecke am zweiten Pfosten und köpft dann ein. Jetzt ist auch schon etwas mehr Jubel von den Zuschauern zu vernehmen.

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+++ 1860 mit dem zweiten Treffer +++

2:0 für Sechzig! Wieder war es die neue Nummer 32 Ortivero Calteron. Diesmal blockte er einen Abschlag des Forstinning-Keepers Michael Heidfeld direkt ins Tor.

+++ Löwenfans noch etwas zurückhaltend +++

Die mitgereisten Löwen-Fans sind noch nicht so richtig in Partystimmung. Beim Führungstreffer zum 1:0 war nicht viel Jubel vom Sechzger-Anhang zu hören. Einzig ein Löwen-Fan, der schon das ein oder andere Bier intus haben dürfte, grölt im Biergarten vor dem Stadion immer wieder Parolen.

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+++ Ex-Löwe unter den Zuschauern +++

Auch ein Ex-Löwe ist heute in Forstinnung unter den Zuschauern. Leandro Morgalla, der sich von 2014 bis 2023 das Löwen-Trikot übergestreift hat, und mittlerweile für den VfL Bochum kickt, sieht heute seinem Ex-Team zu.

Ex-Löwe Leandro Morgalla ist unter den Zuschauern in Forstinning. © Privat

+++ Ortivero Calderon mit dem ersten Treffer für die Löwen +++

Die Anfangsphase passt zu den Temperaturen. Beide Mannschaften tun sich schwer. Gerade den Löwen merkt man an, dass sie nicht eingespielt sind. Trotzdem ging Sechzig in Führung. Das erste Tor nach der Krise schoss Arian Ortivero Calderon. Der Wuschelkopf staubte nach einer Flanke am zweiten Pfosten ab. 0:1 für die Löwen.

Arian Ortivero Calderon bringt den TSV 1860 München in Führung. © IMAGO/Ulrich Wagner

+++ Sommerliche Temperaturen +++

Das Thermometer in Forstinning zeigt 35 Grad, kein Wunder also, dass sich alles zunächst noch einen Platz im etwas kühleren Schatten sucht. Rund 900 Personen dürften vor Ort sein, weniger als erwartet. Dort wo kein Schatten ist, ist niemand zu sehen - bei den Temperaturen nicht verwunderlich.

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+++ Start-Elf der Löwen: Phil-Collins-Sohn zunächst auf der Bank +++

Das ist die erste Elf der Löwen im Testspiel gegen Forstinning. Mathew Collins, Sohn von Weltstar Phil Collins, sitzt zunächst nur auf der Bank.

Bachmann - Wach – Leone – Krasniqi – Erdogan – Althaus – Schurz – Jenni – Hoppe – Ortivero Calderon – Faßmann

Ersatzbank: Musa – Estermann – Fodor – Collins – Gosalci – Grancay – Fiedler – Tekin – Garza – Saric – Porta – Pereira de Azambuja